Стало известно, где смотреть дебютный матч "Динамо" при Луческу в УПЛ

Киевское "Динамо" в пятницу, 21 августа, сыграет первый официальный матч под руководством нового главного тренера Мирчи Луческу.

В первом туре нового розыгрыша Премьер-лиги "бело-синие" сыграют с донецким "Олимпиком". Встреча пройдет на поле столичного стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало – в 17:00.

Увидеть исторический для динамовцев матч можно будет в прямом эфире на телеканале "Футбол 2".

Напомним, Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо" после работы в донецком "Шахтере" с 2004-го по 2016-й год.

Под руководством 75-летнего румынского специалиста "бело-синие" провели три спаринга, добыв две победы над "Вересом" (2:0) и "Полесьем" (5:1) и уступив "Десне" (1:2).

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис откровенно рассказал о том, как решился пригласить в клуб Мирчу Луческу.