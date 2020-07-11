Стало известно, где сборная Украина по футболу сыграет с Германией

Сборная Украины по футболу гостевой матч против Германии в групповом турнире Лиге наций проведет 14 ноября на Ред Булл Арене в Лейпциге, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Кроме того Бундестим определились, где проведет поединок против Испании и Швейцарии. Немцы примут "Фурию Роху" в Штутгарте (3 сентября), а швейцарцы прибудут 13 октября в Кельн. Также в планах сборной Германии два товарищеских поединка 7 октября и 11 ноября.

Напомним, что ранее было определено место проведения домашних матчей сборной Украины в Лиге наций.

Наша команда примет Швейцарию во Львове на "Арене Львов", а с Германией и Испанией сыграет в Киеве на НСК "Олимпийский". Резервным стадионом для всех трех поединков был выбран харьковский ОСК "Металлист".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее УЕФА опубликовал новое расписание сборной Украины на Евро-2020, которое было перенесено на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.