Стало известно, где пройдут первые домашние игры Украины в отборе на ЧМ-2022 по футболу

Сборная Украины сыграет первые домашние поединки в отборе на чемпионат мира 2022 года в Катаре против Финляндии и Казахстана во Львове на "Арене Львов".

Как сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ), такое решение было принято исполнительный комитетом организации после консультаций с тренерским штабом национальной команды. Матчи будут сыграны 28 и 31 марта 2021 года.

Напомним, что кроме Финляндии и Казахстана сборная Украины попала в одну группу с Францией и Боснией и Герцеговиной. Все поединки квалификации состоятся в 2021 году.

На чемпионат мира напрямую выйдет победитель нашего квинтета, а вторая команда поспорит за попадание на ЧМ-2022 в матчах плей-офф. Мундиаль, который впервые пройдет на Ближнем Востоке, будет продолжаться с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результаты жеребьевки отборочного турнира. Своим мнением также поделился легендарный Олег Блохин, который в 2006 году вывел нашу команду в четвертьфинал чемпионата мира в Германии.