Стало известно, где продолжит карьеру Лунин

Клуб второго испанского дивизиона "Овьедо" ждет разрешения Ла Лиги на регистрацию новых игроков в зимнее межсезонье, чтобы завершить переход украинца Андрея Лунина в команду до конца сезона.

Как сообщает агентство AS, руководство астурийского клуба пообещало украинскому голкиперу место в стартовом составе, что является крайне важным для Лунина, который не смог закрепиться в основе "Леганеса" и "Вальядолида".

Андрей Лунин Diario de Valladolid

Стоит отметить, что "Овьедо" занимает 17-е место в Сегунде, находясь всего в одном очке от зоны вылета после 22 туров. Таким образом, вратарь получит и игровую практику, и окажется под давлением, что поможет ему набраться необходимого опыта для выступлений за "Реал".

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Лунин вывел "Вальядолид" в следующий раунд Кубка Испании, отбив два пенальти в послематчевой серии против "Марбельи".

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