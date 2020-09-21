Стало известно, где продолжит карьеру Кравец

Михаил Морозов Футбол 16:45, 21.09.2020

Нападающий сборной Украины Артем Кравец, который принял решение покинуть "Динамо" ради получения стабильной игровой практики, в ближайшие дни подпишет контракт с новым клубом.

Как сообщает Telegram-канала Динамо Киев Inside, футболист продолжит карьеру в одном из турецких клубов.

Артем Кравец переедет в Турцию
Telegram-канал Динамо Киев Inside

Отметим, что после ухода из столичной команды зимой 2018 года Кравец на протяжении полутора лет уже выступал в местной Суперлиге в составе "Кайериспора". За турецкий клуб он провел 63 матча, забив 21 гол и отдав 1 результативную передачу. После окончания сезона 2019/20 руководство команды попросило украинца начать поиски нового коллектива, несмотря на то, что его контракт действовал до лета 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский заинтересовал знаменитый клуб из английской Премьер-лиги.

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