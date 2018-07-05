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Стало известно, что спасло Англию на ЧМ-2018

1.7тЧитать новость на украинском

Вратарю сборной Англии Джордану Пикфорду перед серией пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Колумбии передали бутылку, на которой была написана информация о том, в какие углы предпочитают бить футболисты соперника.

Пикфорд воспользовался этой информацией. Вратарь заявил, что только нападающий Радамель Фалькао ударил не туда, куда он ожидал, сообщает Sky Sports.

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Напомним, что игра Колумбия - Англия завершилась в серии послематчевых пенальти в пользу европейских футболистов.

В 1/4 финала Англия сыграет против команды Швеции. Начало матча 7 июля в 17:00 по киевскому времени. В этот же день в 21:00 пройдет поединок Россия - Хорватия.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Объект
сборная Англии по футболу
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