Стало известно, что сказали Милевскому в сборной Украины после пенальти со Швейцарией

Максим Богданов Футбол 15:58, 16.05.2020

Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин вспомнил исторический пенальти Артема Милевского в ворота команды Швейцарии на чемпионате мира по футболу 2006 года.

"Нужно иметь железные яйца, либо вообще их не иметь. Я не помню, как я тебя тогда назвал, малыш, или что-то такое. Я тебе тогда сказал: "Если бы ты не дай Бог не забил, и команда не выиграла, тебя бы разорвали". Но ты забил и это стало историей", – заявил Воронин в эфире Youtube-канала "Миля".

Напомним, что встреча Украина - Швейцария в 1/8 финала ЧМ-2006 завершилась со счетом 3:0 по пенальти. В основное время была зафиксирована ничья 0:0. Cвой одиннадцатиметровый удар Милевскй забил пижонской паненкой (легко перекинув голкипера).

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче четвертого тура белорусского первенства против "Ислочи" Милевский принес своей команде домашнюю победу. В 8-м туре у Артема украли гол.

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