Стало известно, что происходит на первых тренировках Луческу в "Динамо": итоги спорта 3 августа
Известный журналист Олег Барков рассказал о том, как проходят первые тренировки "Динамо" под руководством Мирчи Луческу, а игрок "Шахтера" Михаил Мудрик покорил сеть невероятным трюком.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 3 августа.
Кроме того, экс-тренер "Динамо" Юрий Семин высказался о приходе Мирчи Луческу в столичный клуб. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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