Стало известно, что на самом деле произошло со сборной Украины в Швейцарии

Менеджер сборной Украины Алексей Таргонский рассказал подробности отмены матча Лиги наций со Швейцарией.

По словам Таргонского, в этом сборе он участвовал не только как очевидец, а также как непосредственный организатор, поэтому четко понимал все, что там происходило.

"Проблемы начались после того, как мы получили результаты тестирования. После этого швейцарцы, а именно медицинский комитет этого региона, стали вести себя несколько странно. Нам потребовали в предигровой день явиться в 17.00 на стадион и там еще раз пройти тесты перед тренировкой. При этом раздевалку нам не предоставляли. Это было странно, ведь команда комфортно себя чувствовать перед тренировкой при необходимости воспользоваться туалетом, попить чаю, сделать массаж. Со своей стороны мы предложили сделать тесты в отеле в 16.00, тогда бы все успевали и тренировки не были сорваны", – цитирует Таргонского пресс-служба УАФ.

Организаторы якобы пошли на уступки, прислав представителей лаборатории делать тесты в отель, но назначили время на 17:00.

"Мы сделали тесты, но, поскольку тренировки были назначен на 18.00, все пошло наперекосяк. Приехали на стадион, там были закрыты раздевалке, непосредственно перед полем игроки обули бутсы. Не было возможности воспользоваться туалетом, попить чаю. Было странно и неприятно от такого дискриминационного отношения. В какой-то мере тренировки были сорваны", – отметил менеджер.

Таргонский и остальные члены команды узнали, что игра была отменена по непонятным причинам из официального письма и непосредственно от врача, главы медицинской службы кантона Люцерн.

"При этом врач ссылался на швейцарские законы и никоим образом не считался Регламент УЕФА. В комнате переговоров находилось все наше руководство и этот врач. Он сразу дал понять, что рассматривает эту игру исключительно с медицинской точки зрения, поэтому новости могут быть негативными для нас. Врач отметил, что руководствуется исключительно нормативными актами кантона Люцерн, согласно которым, если в команде есть инфекция, проводить игру нельзя", – сообщил Таргонский.

В сборной Украины предложили врачу Люцерна еще раз протестировать команду: сдать тесты 17-го, дождаться их результатов и 18-го сыграть матч теми игроками, которые были в Швейцарии в составе сборной Украины.

"Но врач не согласился на это предложение и при этом добавил, что он не против, чтобы Швейцария обыграла нас на футбольном поле, так как он является фанатом футбола и своей сборной", – подытожил Таргонский.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный врач кантона Люцерн отправил нашу команду на карантин и отменил решающую встречу в Лиге наций. Позже он объяснил свое решение, а глава Швейцарского футбольного союза заявил, что этот матч невозможно сыграть в 2021 году и назвал два варианта выхода из этой ситуации.