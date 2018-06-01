Избиения и алкоголь: стало известно, чему учат волонтеров ЧМ-2018

В преддверии чемпионата мира в России местным волонтерам раздали разговорники, которые должны помочь им изъясняться с иностранными болельщиками.
Некоторые фразы типично характеризуют, что ждет зарубежных фанов на мундиале в России: избиение, самовары, шапки-ушанки и чебурашки.
"Он попал в драку и сейчас без сознания", "вы можете быть привлечены за драку к суду", уважаемые гости, сохраняйте спокойствие и не мешайте оказывать первую помощь пострадавшему", - таким фразам между прочих учат волонтеров.
В Telegram-канале "Мутко против" опубликован скрин страницы из разговорника.
Telegram канал "Мутко против"
Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
Сборная России в группе сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.
Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали главных претендентов на трофей мирового футбольного первенства.
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