"Стали роковыми": Михайличенко с трудом прокомментировал матч-триллер с "Мальме"

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко после поражения в 5-м туре Лиги Европы от шведского "Мальме" с трудом находил слова.

Алексей Михайличенк ФК Динамо

"Сами виноваты, что такой счет. Нельзя таймы начинать с пропущенных мячей. В первом тайме было много конструктива. Во втором тайме не получилась игра, не буду сейчас говорить о причинах. Допустили ошибки. Не было продолжения первого тайма. В первом тайме было ощущение полного превосходства. Все было в наших ногах. Будем готовиться к матчу с "Лугано", в котором все решится", - приводит tribuna.com слова наставника, сказанные в эфире телеканала "Футбол".

Алексей Александрович считает, что в первом тайме игра удалась за счет движения, предложений за спину, быстрого розыгрыша.

"Но эти голы, которые мы пропустили во втором тайме в самом начале. Они психологически сыграли не ту роль. Потом удаление непонятное. Во втором тайме нам было намного тяжелее играть. Видно, что играли на результат вдесятером. Но чрезмерное желание выиграть помешало. Мы продолжали играть в свою игру, у нас были возможности для контригры. Но, к сожалению, первые и последние минуты стали для нас роковыми", – подытожил Михайличенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра в Швеции "Мальме" – "Динамо" завершилось со счетом 4:3. Во втором тайме капитан "Динамо" Сергей Сидорчук за разговоры получил две желтой карточки и был удален с поля.

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