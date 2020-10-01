Стали известны все возможные соперники "Динамо" и "Шахтера" в группе ЛЧ

В четверг, 1 октября, в студии RTS в Женеве состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2020/21, участие в которой примут и два украинских клуба – "Динамо" и "Шахтер".

Киевляне попали в третью корзину, а "горняки" – во вторую. Весь список команд выглядит следующим образом:

Корзина 1: "Бавария", "Севилья", "Реал", "Ливерпуль", "Ювентус", ПСЖ, "Зенит", "Порту";

Корзина 2: "Барселона", "Атлетико", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Шахтер", "Боруссия" Дортмунд, "Челси", "Аякс";

Корзина 3: "Динамо", РБ "Лейпциг", "Интер", "Олимпиакос", "Лацио", "Аталанта", "Краснодар", РБ "Зальцбург";

Корзина 4: "Локомотив", "Брюгге", "Боруссия" Менхенгладбах, "Истанбул Башакшехир", "Ренн", "Ференцварош" , "Мидтьюлланд", "Марсель".

Отметим, что "Динамо" и "Шахтер" не могут оказаться в одной группе с российскими командами ("Зенитом", "Локомотивом" и "Краснодаром") и друг с другом.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, во сколько и по какому каналу можно будет посмотреть жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов.