Стали известны все участники Лиги чемпионов: спортивные итоги 30 сентября

Александр Чеканов Футбол 09:17, 1.10.2020 Обновлено: 12:46, 1.10.2020

В Лиге чемпионов определились все участники группового турнира Лиги чемпионов, а футболист "Днепр-1" Сергей Булеца забил "многоразовый" пенальти в Кубке Украины.

Кроме того, Андрей Шевченко изменил состав сборной Украины на октябрьские матчи. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 30 сентября.

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