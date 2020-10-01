Стали известны все участники Лиги чемпионов: спортивные итоги 30 сентября
В Лиге чемпионов определились все участники группового турнира Лиги чемпионов, а футболист "Днепр-1" Сергей Булеца забил "многоразовый" пенальти в Кубке Украины.
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Кроме того, Андрей Шевченко изменил состав сборной Украины на октябрьские матчи. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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