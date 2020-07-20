Стали известны возможные соперники "Динамо" в квалификации ЛЧ

Киевское "Динамо" может встретиться с представителями Франции, Австрии, Чехии, Греции или Турции в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Вице-чемпионы Украины, которые накануне пробились в отборочную стадию турнира, несмотря на поражение от "Колоса", попадут в число сеянных на всех раундах квалификации.

Если второй отборочный этап преодолеют все сеянные, то в числе возможных соперников "Динамо" окажутся французский "Ренн", чешская "Виктория", австрийский "Рапид", вице-чемпион Турции (если им будет "Сивасспор") или греческий ПАОК.

Отметим, что жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 31 августа, а сами матчи пройдут 15-16 сентября, причем команды определят победителя в одном матче.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" установило антирекорд по количеству поражений в национальном чемпионате.