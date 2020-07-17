Стали известны участники плей-офф УПЛ за Лигу Европы

"Александрия", "Колос", "Днепр-1" и "Мариуполь" примут участие в плей-офф украинской Премьер-лиги за право сыграть в квалификации Лиги Европы в сезоне 2020/21.

Как сообщается на официальном сайте УПЛ, согласно регламенту, "Александрия", которая обеспечила себе пятое место по итогам 31-го тура чемпионата, в полуфинале примет восьмой "Мариуполь", а шестой "Колос" сыграет домашний матч против седьмого "Днепра-1". В решающем поединке победители полуфинальных пар сойдутся на поле команды, которая оказалась выше в таблице по итогам сезона 2019/20.

Победитель плей-офф начнет свой путь со второго раунда квалификации Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 31-м туре УПЛ киевское "Динамо" обыграло "Зарю" со счетом 3:1 и приблизилось к выходу в Лигу чемпионов.