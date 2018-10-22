Стали известны сокамерники Кокорина и Мамаева

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) России Иван Мельников рассказал о сокамерниках нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева в СИЗО "Бутырка".

Сокамерником Кокорина является мужчина, которого зовут Дмитрий.

"Он задержан в связи со злостной неуплатой налогов, хотя утверждает, что закон не нарушал. Он немного старше Александра, живет и работает в Москве. По внешнему виду — интеллигентный человек, не какой-то опасный преступник. Просто попал в неприятную ситуацию", — цитирует Мельникова RT.

Вместе с Мамаевым в камере сидит мужчина по имени Александр.

"Он спортсмен, занимался единоборствами. Немногословен, но с Павлом они подружились, вместе ходят на прогулку. Подозревается в краже в особо крупном размере, однако свою вину не признает", — заявил член ОНК.

Ранее, 22 октября начальник следственного изолятора Сергей Телятников рассказал об условиях содержания в СИЗО Кокорина и Мамаева. По словам Телятникова, у футболистов не возникает проблем: у них не вымогают деньги, они моют туалеты исключительно по своему желанию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кокорину и Мамаеву было отказано в переводе под домашний арест из-за дела о нападении на чиновников Минпромторга и водителя телеведущей Первого канала. Футболисты продолжат содержаться в Бутырской тюрьме.