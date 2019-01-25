Стали известны шокирующие новости о пилоте пропавшего самолета с аргентинским футболистом

Специалисты, проводящие расследование обстоятельств пропажи самолета, на борту которого находился новичок "Кардифф Сити" Эмилиано Сала,выяснили жуткие факты о пилоте воздушного судна.

Выяснилось, что у Дэвида Ибботсона, управлявшего самолетом, не было лицензии, необходимой для платных перелетов. Сейчас следствие устанавливает, был ли рейс Салы платным или частным, сообщает The Times.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Самолет с новичком английского "Кардифф Сити" Эмилианом Салой пропал с экранов радаров во время перелета из Нанта в столицу Уэльса.

19 января аргентинский нападающий подписал контракт с представителем Премьер-лиги и стал самым дорогим приобретением в истории "Кардиффа" (17,1 млн евро).

Один из авиационных экспертов назвал сумасшествием выбор одномоторного Piper Malibu для ночного перелета через Ла-Манш.

Опытный британский пилот Дэйв Хендерсон не поднялся на борт самолета, который 21 января пропал при перелете из Нанта в Кардифф.