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Стали известны шокирующие новости о пилоте пропавшего самолета с аргентинским футболистом

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Специалисты, проводящие расследование обстоятельств пропажи самолета, на борту которого находился новичок "Кардифф Сити" Эмилиано Сала,выяснили жуткие факты о пилоте воздушного судна.

Выяснилось, что у Дэвида Ибботсона, управлявшего самолетом, не было лицензии, необходимой для платных перелетов. Сейчас следствие устанавливает, был ли рейс Салы платным или частным, сообщает The Times.

Дэвид Ибботсон

Дэвид Ибботсон

Новости
Звезды футбола выступили с заявлением о пропавшем футболисте

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Самолет с новичком английского "Кардифф Сити" Эмилианом Салой пропал с экранов радаров во время перелета из Нанта в столицу Уэльса.

  • 19 января аргентинский нападающий подписал контракт с представителем Премьер-лиги и стал самым дорогим приобретением в истории "Кардиффа" (17,1 млн евро).

  • Один из авиационных экспертов назвал сумасшествием выбор одномоторного Piper Malibu для ночного перелета через Ла-Манш.

  • Опытный британский пилот Дэйв Хендерсон не поднялся на борт самолета, который 21 января пропал при перелете из Нанта в Кардифф.

  • Незадолго до вылета на своей странице в Facebook пилот исчезнувшего экипажа Ибботсон запостил фото, под которым оставил странную подпись.

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Персона
Эмилиано Сала
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