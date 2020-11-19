Стали известны результаты новых тестов на коронавирус у футболистов сборной Украины

Михаил Морозов Футбол 11:39, 19.11.2020 Обновлено: 11:59, 19.11.2020

Все тесты на коронавирус у футболистов сборной Украины, которые вернулись из Швейцарии, оказались отрицательными.

Как сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ), все члены нашей делегации сдали анализы в лаборатории, сертифицированной УЕФА. COVID-19 не был выявлен в том числе и у Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса, которые переболели в октябре, но ранее сдали положительные тесты.

В УАФ отмечают, что во время пребывания в Швейцарии нашей команде отказали в повторном тестировании для игроков, тренерского штаба и персонала сборной, у которых был зафиксирован отрицательный результат.

Как сообщал OBOZREVATEL, решающий матч Лиги наций между Швейцарией и Украиной был отменен главным врачом кантона Люцерн, который позже объяснил свое решение. Глава футбольного союза наших соперников заявил о невозможности проведения поединка между командами в 2021 году и назвал два возможных варианта выхода из этой ситуации.

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