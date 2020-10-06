Стали известны результаты дополнительных тестов на коронавирус у игроков "Шахтера"

В понедельник, 5 октября, футболисты, тренерский штаб и сотрудники первой команды сдали дополнительные тесты на коронавирус после того, как COVID-19 был выявлен у Андрея Пятова и Тараса Степаненко.

Как сообщается на официальном сайте "горняков", все результаты оказались отрицательными, но команда останется на самоизоляции до повторного прохождения тестов. Эта процедура запланирована на четверг, 8 октября.

Отмечается, что защитник Давид Хочолава и полузащитник Манор Соломон отправились в расположение сборных Грузии и Израиля, соответственно. Им предстоят матчи Лиги наций.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские футболисты "Шахтера" пропустят товарищеский поединок против Франции, который состоится в среду, 7 октября. Наша национальная команда потеряла 12 игроков перед этим противостоянием.