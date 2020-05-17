Стали известны результаты анализов на COVID-19 Ракицкого и "Зенита"

Максим Богданов Футбол 16:05, 17.05.2020

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил, что результаты всех тестов игроков петербургского клуба на коронавирус, в том числе и украинского легионера Ярослава Ракицкого, показали отрицательные результаты.

"Сейчас мы занимаемся тестированием игроков на коронавирус, у всех отрицательный результат, слава Богу. Начинаем работать в том режиме как позволяют власти — это индивидуальные тренировки, с соблюдением всех мер предосторожности. Постараемся обезопасить игроков и тренерский штаб, контакт минимальный. Будем заниматься так: тренер, один игрок, по два, если нам разрешат. Будем шаг за шагом двигаться, как только ситуация позволит, в более крупных группах, затем начнём полноценные тренировки. Пока полноценным тренировочным процессом это не назовешь, но это лучше, чем ничего", — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист Алексей Андронов высказался о том, что сборная Украины не нуждается в Ракицком.

Позже Ярослав рассказал, почему завершил карьеру в сборной Украины. Кроме того, за уехавшего в Россию футболиста вступился Коноплянка.

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