Стали известны результаты анализов "Динамо" на COVID-19

Медицинский штаб первой команды киевского "Динамо" получил результаты ПЦР-тестов на наличие COVID-19, которые предварительно сдали игроки, тренерский штаб и персонал, задействованный в процессе подготовки к встрече с "Шахтером".

Как сообщила пресс-служба клуба,тесты всех динамовцев дали отрицательный результат. Команда полноценно готовится к первому после возобновления украинской Премьер-Лиги матчу с "горняками", который состоится в воскресенье, 31 мая, на НСК "Олимпийский". Начало в 17:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне во львовском футбольном клубе "Карпаты" зафиксировано заражение коронавирусом.

Позже исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин обратился к журналистам с призывом не нагнетать ситуацию выдумками и непроверенной информацией. Кроме того, стали известны фамилии некоторых игроков, заболевших COVID-19.

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