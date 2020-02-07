Главная Новости
8 февраля • обновлено в 07:45
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Стали известны последние соперники Украины перед Евро-2020

Читать материал на украинском

Сборная Украины сыграет против команд Северной Ирландии и Израиля в заключительных товарищеских матчах перед стартом Евро-2020.

Как сообщил на своей странице в Facebook президент Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) Андрей Павелко, кроме выездных поединков против Франции и Польши, которые состоятся в марте, сборная Украины проведет три домашних встречи: с Кипром 26 мая, Северной Ирландией 2 июня и Израилем 7 июня.

Андрей Павелко

Андрей Павелко

УНИАН

Глава УАФ также предложил провести по матчу на востоке, западе и в центре страны, чтобы зрители со всех частей Украины смогли зарядить позитивными эмоциями сборную перед чемпионатом Европы. Если инициатива Павелко будет принята, команда Андрея Шевченко примет Кипр в Харькове, а Северную Ирландию и Израиль – в Киеве и во Львове соответственно.

Новости
Шевченко назвал зависимость сборной Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер украинской сборной рассказал, как проходит восстановление основного форварда команды Романа Яремчука после операции на ахилле.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Тема
Евро-2020
Персона
Андрей Павелко
Теги
сборная Польши по футболу Сборная Франции по футболу сборная Северной Ирландии по футболу Сборная Украины по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги