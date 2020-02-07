Стали известны последние соперники Украины перед Евро-2020

Сборная Украины сыграет против команд Северной Ирландии и Израиля в заключительных товарищеских матчах перед стартом Евро-2020.

Как сообщил на своей странице в Facebook президент Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) Андрей Павелко, кроме выездных поединков против Франции и Польши, которые состоятся в марте, сборная Украины проведет три домашних встречи: с Кипром 26 мая, Северной Ирландией 2 июня и Израилем 7 июня.

Андрей Павелко УНИАН

Глава УАФ также предложил провести по матчу на востоке, западе и в центре страны, чтобы зрители со всех частей Украины смогли зарядить позитивными эмоциями сборную перед чемпионатом Европы. Если инициатива Павелко будет принята, команда Андрея Шевченко примет Кипр в Харькове, а Северную Ирландию и Израиль – в Киеве и во Львове соответственно.

Новости Шевченко назвал зависимость сборной Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер украинской сборной рассказал, как проходит восстановление основного форварда команды Романа Яремчука после операции на ахилле.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!