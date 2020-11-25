Стали известны подробности смерти Марадоны

Причиной смерти прославленного футболиста Диего Марадоны стала остановка сердца, сообщает аргентинское издание Clarin. Официальную причина будет известна после вскрытия.

Как сообщается, Марадона находился в своем доме в Буэнос-Айресе с близкими. Когда ему стало плохо, родные вызвали врачей, но все попытки его реанимировать оказались безуспешными.

В интервью Clarin, человек из окружения Марадоны признался, что в последние дни аргентинец был "очень встревожен и вел себя нервно", поэтому возникла идея отправить его на Кубу для реабилитации, где он уже провел несколько лет, борясь со своей зависимостью от кокаина.

Судебные источники подтвердили изданию, что вскрытие состоится в больнице Сан-Фернандо, чтобы выяснить точную причину трагической кончины легендарного нападающего.

Как сообщал OBOZREVATEL, весь футбольный мир был шокирован смертью Марадоны, а президент Аргентины объявил трехдневный траур в стране.