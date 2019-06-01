Стали известны подробности гибели легендарного футболиста в Испании: опубликовано видео

Бывший футболист мадридского "Реала", "Севильи", "Атлетико", лондонского "Арсенала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб по пути из Севильи в город Утрера.

ДТП произошло в 11:40 по местному времени в субботу, 1 июня. Машина, в которой ехал Рейес, вылетела с трассы и загорелась. В салоне находились еще два пассажира. Один из них также умер, сообщает AS.

Позже было опубликовано видео с места происшествия.

OBOZREVATEL сообщал о гибели Рейеса ранее 1 июня. Спортсмену было 35 лет. Последним клубом полузащитника была испанская "Эстремадура", контракт с ней футболист подписал в январе 2019 года.

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