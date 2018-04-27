Стали известны новые подробности скандала в полуфинале Лиги Европы

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне знатно выругался в адрес французского арбитра Клемана Тюрпена. 35-летний рефери (самый молодой в этом розыгрыше турнира) обслуживал полуфинальный матч Лиги Европы подопечных аргентинца против лондонского "Арсенала".

Уже на 10-й минуте "Атлетико" остался вдесятером – был удален защитник "матрасников" Шиме Врсалько. Через три минуты та же участь постигла и наставника испанцев – за споры с арбитром аргентинец отправился на трибуны "Эмирэйтс".

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Эль-Чоло громко кричал арбитру: "Ты с*кин сын..." – повторив фразу несколько раз.

Теперь Симеоне грозит трехмачтевая дисквалификация и возможный пропуск финала, если его команда пройдет дальше.

Как сообщал "Обозреватель", во второй полуфинальной паре французский "Марсель" дома одолел австрийский "Ред Булл Зальцбург" со счетом 2:0.