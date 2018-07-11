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Стали известны новые детали трансфера Ярмоленко

3.7тЧитать новость на украинском

Бывший клуб форварда сборной Украины Андрея Ярмоленко дортмундская "Боруссия" никак не мог сторговаться с представителями "Вест Хэма" относительно трансферной стоимости футболиста.

"Шмели" намеревались выручить от сделки за 28-летнего игрока 25 миллионов евро. В свою очередь, с "Туманного Альбиона" могли перечислить только 22.

Об этом в своих материалах сообщал Bild.

В ходе непродолжительных переговоров клубам таки удалось достигнуть договоренности и Ярмоленко подписал четырехлетний контракт с представителем английской Премьер-лиги.

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Напомним, Ярмоленко защищал цвета "Боруссии" с 2017 года. В минувшем сезоне нападающий сыграл в 26 матчах и отличился шесть раз. В конце января Андрей получил травму. К игре наш соотечественник после периода восстановления вернулся лишь в апреле.

Как сообщал OBOZREVATEL, у немецкого клуба помимо прочего было еще два предложения по Ярмоленко.

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Темы
ТрансферыЧемпионат Англии
Персона
Андрей Ярмоленко
Место
ГерманияДортмунд
Объекты
Боруссия ДортмундФК Вест Хэм
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