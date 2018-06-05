Стало известно, сколько украинцев поедет на ЧМ-2018 в России

Порядка пяти тысяч украинских фанатов отправится на чемпионат мира в Россию, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ.

Такую цифру озвучила вице-спикер Украины Ирина Геращенко.

Она призывает каждого украинца, кто купил билет на ЧМ, задуматься о целесообразности поездки в страну-агрессор.

"Позвольте обратиться ко всем украинцам – тем 5 000 украинцев, о которых говорят, что они якобы купили билеты на чемпионат мира по футболу. Уважаемые украинцы, 10 раз подумайте над тем, стоит ли ехать в страну-агрессор, где вас могут схватить, задержать – и потом украинские власти будут часто бессильны даже прислать к вам консулов. Не стоит ни гривной, ни рублем поддерживать что-либо, что происходит в России", - цитирует Геращенко Украинская Правда.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее призывал украинцев оценить все риски от поездки на мундиаль в Россию.