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Стала известна сумма трансфера Коноплянки

1.2т Читать материал на украинском

Стали известны подробности трансфера Евгения Коноплянки из немецкого "Шальке" в турецкий "Бешикташ". Игрок сборной Украины может переехать на берега Босфора уже в течении одного-двух дней.

Как сообщает турецкий портал Sabah, клубы ударили по рукам, договорившись о цене в 3 млн евро. До этого, напомним, "Шальке" настаивал на сумме в 4 млн, тогда как стамбульцы традиционно торговались, намереваясь купить украинца задешево - всего за 2 млн. В итоге золотая середина была найдена.

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка

sabah.com.tr

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Прибытие Евгения Коноплянки в Стамбул ожидается в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Бешикташ" также договорился с Евгением об уровне зарплаты на новом месте.

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Тема
Трансферы
Персона
Евгений Коноплянка
Место
Турция Стамбул
Теги
Бешикташ Стамбул ФК Шальке-04
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