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Стало известно, сколько МЮ заплатил за отставку Моуриньо

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За досрочное расторжение контракта "Манчестер Юнайтед" выплатил португальскому тренеру Жозе Моуриньо 15 миллионов фунтов.

Наставник манкунианцев был уволен после поражения от "Ливерпуля" - 1:3 18 декабря 2018 года. По сообщению Daily Mail теперь, когда финансовые вопросы успешно улажены, португалец может приступить к работе в мадридском "Реале", куда тренера уже сосватали европейские СМИ.

15 миллионов не повод для радости

15 миллионов не повод для радости

Жозе Моуринью работал в "Манчестер Юнайтед" с 2016 года. Под его руководством манкунианцы завоевали Кубок футбольной лиги, Суперкубок Англии и выиграли Лигу Европы.

Столь серьезная компенсация за розрыв контракта у Моуриньо далеко не первая. За годы тренерской карьеры португальский специалист получил 43,5 миллионов фунтов отступных, которые полагались ему за досрочное увольнение.

Моуриньо дважды увольняли из "Челси" - в первый раз в 2007 году он получил 18 миллионов фунтов, а во второй-в 2015 улучшил свое финансовое положение еще на 9,5 миллионов.

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Моуриньо в раздумиях о новом клубе

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Из миланского "Интера" в 2010-м и мадридского "Реала" в 2013-м португалец уходил бесплатно.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший вратарь мадридского "Реала" Икер Касильяс признался, что у них был конфликт с португальцем Жозе Моуриньо во время их совместного сотрудничества в королевском клубе. Экс-капитан сборной Испании жалеет, что тогда не вызвал наставника на разговор по душам.

Читайте все новости по теме "Чемпионат Англии" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Англии
Персоны
Жозе МоуриньоИкер Касильяс
Место
АнглияМанчестер
Теги
ФК Манчестер ЮнайтедФК ЧелсиФК ИнтерРеал Мадрид
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