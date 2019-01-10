Стало известно, сколько МЮ заплатил за отставку Моуриньо

За досрочное расторжение контракта "Манчестер Юнайтед" выплатил португальскому тренеру Жозе Моуриньо 15 миллионов фунтов.

Наставник манкунианцев был уволен после поражения от "Ливерпуля" - 1:3 18 декабря 2018 года. По сообщению Daily Mail теперь, когда финансовые вопросы успешно улажены, португалец может приступить к работе в мадридском "Реале", куда тренера уже сосватали европейские СМИ.

15 миллионов не повод для радости

Жозе Моуринью работал в "Манчестер Юнайтед" с 2016 года. Под его руководством манкунианцы завоевали Кубок футбольной лиги, Суперкубок Англии и выиграли Лигу Европы.

Столь серьезная компенсация за розрыв контракта у Моуриньо далеко не первая. За годы тренерской карьеры португальский специалист получил 43,5 миллионов фунтов отступных, которые полагались ему за досрочное увольнение.

Моуриньо дважды увольняли из "Челси" - в первый раз в 2007 году он получил 18 миллионов фунтов, а во второй-в 2015 улучшил свое финансовое положение еще на 9,5 миллионов.

Моуриньо в раздумиях о новом клубе

Из миланского "Интера" в 2010-м и мадридского "Реала" в 2013-м португалец уходил бесплатно.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший вратарь мадридского "Реала" Икер Касильяс признался, что у них был конфликт с португальцем Жозе Моуриньо во время их совместного сотрудничества в королевском клубе. Экс-капитан сборной Испании жалеет, что тогда не вызвал наставника на разговор по душам.