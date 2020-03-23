Стала известна судьба Шевченко в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может продлить контракт с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) на два года.

О переговорах с наставником "сине-желтых" рассказал глава УАФ Андрей Павелко в интервью программе "Великий футбол".

Андрей Шевченко и Андрей Павелко ua-football.com

"Думаю, нашим болельщикам, игрокам сборной сегодня невозможно представить сборную без Шевченко. Об официальном подписании, думаю, узнаете отдельно. Все движется в положительном направлении. Уверен, наша сборная будет готовиться к Евро-2021 в полной боевой готовности. Во главе с Шевченко", – сообщил Павелко.

Действующий контракт Андрея Шевченко с национальной федерацией рассчитан до лета 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о ситуации с коронавирусом в Италии.

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