Новый тренер мадридского " Реала" Хулен Лопетеги обойдется "сливочным" в 2 миллиона евро. Именно такую сумму королевский клуб обязан выплатить Федерации футбола Испании за его досрочный уход с поста наставника национальной команды.

Лопетеги накануне был назначен преемником Зинедина Зидана в "королевском клубе", а уже в среду, 13 июня, отправлен в отставку в сборной Испании, пишет Mundo Deportivo.

Президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес подтвердил информацию о том, что организация получит отступные за переход Лопетеги в мадридский клуб. При этом он не сообщил имя нового наставника национальной сборной, который будет работать с командой на ЧМ-2018.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сделал прогноз на итоги ЧМ-2018 для российского пропагандистского канала RT.