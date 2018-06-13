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Стала известна стоимость нового тренера "Реала"

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Новый тренер мадридского " Реала" Хулен Лопетеги обойдется "сливочным" в 2 миллиона евро. Именно такую сумму королевский клуб обязан выплатить Федерации футбола Испании за его досрочный уход с поста наставника национальной команды.

Лопетеги накануне был назначен преемником Зинедина Зидана в "королевском клубе", а уже в среду, 13 июня, отправлен в отставку в сборной Испании, пишет Mundo Deportivo.

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Президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес подтвердил информацию о том, что организация получит отступные за переход Лопетеги в мадридский клуб. При этом он не сообщил имя нового наставника национальной сборной, который будет работать с командой на ЧМ-2018.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сделал прогноз на итоги ЧМ-2018 для российского пропагандистского канала RT.

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Тема
Чемпионат Испании
Место
ИспанияМадрид
Объекты
Реал Мадридсборная Испании по футболу
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