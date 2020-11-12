Стала известна реакция "Реала" на ляп Лунина в матче сборной Украины

В мадридском "Реале" оперативно отреагировали на выступление украинского голкипера Андрея Лунина в товарищеском матче национальных сборных Польши и Украины

Как стало известно порталу Central Defense, человек, "у которого довольно большой авторитет в "Реале", сразу после игры по телефону пообщался с Луниным, чтобы узнать, как он себя чувствует, поддержать его, а также предложить любую необходимую помощь.

По информации СМИ, "Реал" хотел передать слова любви Лунину в трудное для него время.

"Очевидно, что это был не более чем товарищеский матч, однако молодой вратарь получил критики, которые трудно переварить. Именно это заставило людей в "Реале" передать хорошие слова, и дать понять, что в его возрасте нормально совершать ошибки, особенно если не играешь регулярно", – говорится в материале Central Defense.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная Украины проиграла команде Польши в товарищеском матче. В первом тайме Ярмоленко не забил пенальти, а вратарь Андрей Лунин допустил курьезный ляп.