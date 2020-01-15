Стала известна реакция футболиста "Динамо", попавшегося на допинге

Нападающий "Динамо" Артем Беседин отказался признавать свою вину в употреблении запрещенных препаратов, сообщает Sport.ua.

Издание не исключает, что 23-летний футболист попросил вскрыть пробу Б.

Артем Беседин ФК Динамо

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2019 года стало известно, что Артем Беседин отстранен от футбола на 30 дней после того, как провалил тест на допинг.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен принять решение по украинскому футболисту в ближайшие дни. Беседину может грозить до четырех лет дисквалификации.

"Бело-синие" уже определились с нападающим, который заменит Артема Беседина во второй половине сезона.

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