Стала известна фамилия украинского футболиста, у которого обнаружили коронавирус

Максим Богданов Футбол 12:40, 9.05.2020 Обновлено: 12:55, 9.05.2020

Игроком футбольного клуба "Минай" из одноименного села Ужгородского района Закарпатской области, у которого накануне был обнаружен коронавирус, является полузащитник команды Игорь Вагин, сообщает footboom.

Игорь Вагин

Игрок был изолирован, а врачи "Миная" оказали ему необходимую помощь. В клубе, по информации его спортивного директора Михаила Кополовца, проводится дезинфекция, и в понедельник, 11 мая, все тренеры, футболисты и персонал пройдут тест на коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины разрешил с 11 мая работу предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих проведение тренировок спортсменов команд национальных сборных Украины.

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