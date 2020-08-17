Стал известен возможный соперник "Шахтера" в финале Лиги Европы

"Севилья" одержала волевую победу над "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Лиги Европы и завоевала путевку в решающий матч турнира, где сыграет с победителем пары "Интер" – "Шахтер".

Англичане открыли счет уже на девятой минуте встречи благодаря точному удару Бруну Фернандеша с пенальти, однако номинальным хозяевам удалось отыграться спустя 15 минут. "Севилья" провела стремительную контратаку, которую уверенно завершил Сусо, установив окончательный счет первого тайма.

Вторая половина началась с невероятного давления "Манчестер Юнайтед". Английский клуб создал несколько опаснейших моментов у ворот соперника, но голкипер испанцев Боно поймал кураж и не дал себя пробить. "Севилье" удалось отодвинуть игру от своих владений и вырвать победу за 12 минут до окончания матча, когда вышедший на замену нападающий Люк де Йонг замкнул подачу с фланга – 2:1.

Напомним, что финал Лиги Европы состоится в пятницу, 21 августа, в Кельне.

Как сообщал OBOZREVATEL, последний четвертьфинал Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Лионом" завершился грандиозной сенсацией.

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