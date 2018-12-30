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Стал известен самый дорогой футболист украинского чемпионата

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Защитник донецкого "Шахтера" бразилец Исмаили имеет самую высокую трансферную цену среди всех игроков, выступающих в украинской Премьер-Лиге. Минимум 18 миллионов евро придется заплатить клубу, который захочет купить бразильца.

Исмаили

Исмаили

В десятку обновленного рейтинга, которую опубликовал авторитетный немецкий портал transfermarkt.de вошло семь игроков "Шахтера" и трое представителей киевского "Динамо". Среди игроков столичного клуба самую дорогую стоимость имеет Виктор Цыганков. Вместе с горняками Марлосом и Тарасом Степаненко футболисты делят 3-5 места . Их стоимость оценивается в 10 миллионов евро за каждого. А на втором месте еще один представитель "Шахтера" - Тайсон (13 миллионов), пишет zbirna.com

Топ -10 самых дорогих украинских футболистов

Топ -10 самых дорогих украинских футболистов

А вот так выглядит топ-3 самых дорогих футболистов мира:

Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 200 миллионов евро

Неймар (ПСЖ) - 180 миллионов евро

Лионель Месси ("Барселона") - 160 миллионов евро

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский защитник "Шахтера" Исмаили может принять украинское гражданство. Об этом сообщил известный журналист Игорь Цыганык, ссылаясь на слова близких футболиста дончан.

Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Премьер-лига Украины
Персоны
ИсмаилиВиктор ЦыганковТайсонТарас СтепаненкоМарлосЛионель МессиНеймарКилиан Мбаппе
Теги
ФК ШахтерФК Динамо Киев
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