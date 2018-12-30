Стал известен самый дорогой футболист украинского чемпионата

Защитник донецкого "Шахтера" бразилец Исмаили имеет самую высокую трансферную цену среди всех игроков, выступающих в украинской Премьер-Лиге. Минимум 18 миллионов евро придется заплатить клубу, который захочет купить бразильца.
Исмаили
В десятку обновленного рейтинга, которую опубликовал авторитетный немецкий портал transfermarkt.de вошло семь игроков "Шахтера" и трое представителей киевского "Динамо". Среди игроков столичного клуба самую дорогую стоимость имеет Виктор Цыганков. Вместе с горняками Марлосом и Тарасом Степаненко футболисты делят 3-5 места . Их стоимость оценивается в 10 миллионов евро за каждого. А на втором месте еще один представитель "Шахтера" - Тайсон (13 миллионов), пишет zbirna.com
Топ -10 самых дорогих украинских футболистов
А вот так выглядит топ-3 самых дорогих футболистов мира:
Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 200 миллионов евро
Неймар (ПСЖ) - 180 миллионов евро
Лионель Месси ("Барселона") - 160 миллионов евро
Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский защитник "Шахтера" Исмаили может принять украинское гражданство. Об этом сообщил известный журналист Игорь Цыганык, ссылаясь на слова близких футболиста дончан.
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