Стал известен самый богатый спортсмен мира

Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси занял первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира, потеснив с него прошлогоднего лидера – американского боксера Флойда Мейвезера.

Как сообщается на официальном сайте издания Forbes, который составлял рейтинг, годовой доход футболиста составил 127 миллионов долларов из которых 35 миллионов принесли ему рекламные контракты. Второе и третье места также достались футболистам - Криштиану Роналду из "Ювентуса"(109 миллионов) и бразильцу Неймару из ПСЖ(105 миллионов).

Интересно, что лидером рейтинга Forbes до этого футболист становился лишь однажды. В 2017 году эта вершина покорилась Роналду. А чаще всего попадал на первую строку американский гольфист Тайгер Вудс(12 раз).

Месси и Роналду

В первую десятку вошли также Сауль Альварес (94 млн), теннисист Роджер Федерер (93,4 млн), игроки Национальной футбольной лиги Рассел Уилсон (89,5 млн) и Аарон Роджерс (89,3 млн), а также баскетболисты НБА ЛеБрон Джеймс (89 млн), Стефен Карри (79,8 млн) и Кевин Дюрант (65,4 млн).

Единственной женщиной в рейтинге оказалась теннисистка Серена Уильямс (29,2 млн), занявшая 63-ю строчку.

Новости Де Хеа станет самым богатым вратарем

Среди спортсменов с постсоветского пространства в списке оказался казахстанский боксер Геннадий Головкин, занявший 95-е место. Он заработал 25,5 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские футбольные команды "Шахтер" и "Динамо" попали в рейтинг 100 самых богатых клубов мира. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Football Finance.

Донецкий клуб с футбольным финансовым индексом 0,993 и общей стоимостью игроков 108 млн евро занял 22-е место в рейтинге.

Киевская команда расположилась на 41-й ступеньке. Футбольный финансовый индекс "бело-синих" составляет 0,547, а общая стоимость игроков - 87 млн евро.

О спорте и не только – в нашем Instagram!