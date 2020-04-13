Стал известен результат теста Александра Алиева на коронавирус

Михаил Морозов Футбол 11:00, 13.04.2020

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев опубликовал фотографию с отрицательным результатом теста на коронавирус и оставил послание своим "доброжелателям".

"Это моим доброжелателям. Читайте, и свои языки засуньте, как всегда, подальше. Не дождетесь!" – подписал Алиев фотографию у себя в Instagram.

Александр Алиев
УНИАН
@aliev_sasha88

Напомним, что ранее экс-футболист называл новости о многочисленных смертях от коронавируса фейком. После одной из прогулок с дочерью он рассказал подписчикам, что у него поднялась температура и начался кашель, и спросил, что ему делать дальше.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Алиев назвал стоимость своего самого дорогого секса за деньги и признался, что бил жену, рассказав, при каких обстоятельствах это происходило.

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