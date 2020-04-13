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13 апреля • обновлено в 11:10
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Стал известен результат теста Александра Алиева на коронавирус

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Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев опубликовал фотографию с отрицательным результатом теста на коронавирус и оставил послание своим "доброжелателям".

"Это моим доброжелателям. Читайте, и свои языки засуньте, как всегда, подальше. Не дождетесь!" – подписал Алиев фотографию у себя в Instagram.

Александр Алиев

Александр Алиев

УНИАН

"Засуньте подальше": Алиев показал результат теста на коронавирус

@aliev_sasha88

Напомним, что ранее экс-футболист называл новости о многочисленных смертях от коронавируса фейком. После одной из прогулок с дочерью он рассказал подписчикам, что у него поднялась температура и начался кашель, и спросил, что ему делать дальше.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Алиев назвал стоимость своего самого дорогого секса за деньги и признался, что бил жену, рассказав, при каких обстоятельствах это происходило.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Алиев
Тег
ФК Динамо Киев
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