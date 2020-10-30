Стал известен результат нового теста Криштиану Роналду на коронавирус

Звездный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вылечился от коронавируса.

Как сообщает официальный сайт туринского клуба, последний тест португальца оказался отрицательным. Теперь он может покинуть домашнюю изоляцию и приступить к тренировкам спустя 19 дней после заражения.

Напомним, что о коронавирусе у Роналду стало известно 13 октября. Тогда ему пришлось уехать из расположения национальной сборной, которая готовилась к матчу со Швецией в Лиге наций. Он пошел на хитрость, чтобы ускорить свое возвращение на поле, но второй тест также оказался положительным.

Из-за болезни Криштиану пропустил матчи против "Кротоне" "(1:1) и "Вероны" (1:1) в итальянской Серии А и поединки Лиги чемпионов против киевского "Динамо" и "Барселоны".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Роналду назвал ПЦР-тесты д*рьмом, а его сестра высказалась о коронавирусе как о самом большом обмане в ее жизни.