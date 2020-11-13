Стал известен полный состав группы Украины на Евро-2020: спортивные итоги 12 ноября

Сборная Украины узнала последнего соперника по Евро-2020, а женская национальная команда по баскетболу обыграла Финляндию в отборе на чемпионат континента.

Кроме того, стала известна реакция мадридского "Реала" на грубую ошибку вратаря Андрея Лунина в игре с Польшей.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 12 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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