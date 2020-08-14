Стал известен календарь УПЛ: когда первый матч "Динамо" – "Шахтер"

После завершения сезона в Первой лиге Украины был сформирован календарь первого круга украинской Премьер-лиги 2020/21.

Как сообщается на официальном сайте УПЛ, в первом туре киевское "Динамо" сыграет на выезде против донецкого "Олимпика", в то время как "Шахтер" дома встретится с "Колосом" из Ковалевки.

Полностью расписание стартового тура УПЛ выглядит следующим образом:

Первый тур. Базовая дата 22.08.2020

"Шахтер" – "Колос"

"Олимпик" – "Динамо"

"Десна" – "Заря"

"Александрия" – "Мариуполь"

"Ингулец" – "Днепр-1"

"Ворскла" – "Рух"

"Львов" – "Минай"

Первое Украинское Класико состоится в девятом туре, который запланирован на 7 ноября. Номинальными хозяевами поля станут "динамовцы". Напомним, что, по информации СМИ, "Шахтер" заявил НСК "Олимпийский" как свой домашний стадион на матчи украинской Премьер-лиги 2020/21.

Как сообщал OBOZREVATEL, "горняки" стали чемпионами УПЛ 2019/20, установив рекорд Украины. "Динамо" заняло второе место и завоевало путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

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