Стал известен календарь УПЛ: когда первый матч "Динамо" – "Шахтер"

Опубликован календарь первого круга УПЛ. УПЛ
После завершения сезона в Первой лиге Украины был сформирован календарь первого круга украинской Премьер-лиги 2020/21.
Как сообщается на официальном сайте УПЛ, в первом туре киевское "Динамо" сыграет на выезде против донецкого "Олимпика", в то время как "Шахтер" дома встретится с "Колосом" из Ковалевки.
Полностью расписание стартового тура УПЛ выглядит следующим образом:
Первый тур. Базовая дата 22.08.2020
"Шахтер" – "Колос"
"Олимпик" – "Динамо"
"Десна" – "Заря"
"Александрия" – "Мариуполь"
"Ингулец" – "Днепр-1"
"Ворскла" – "Рух"
"Львов" – "Минай"
Первое Украинское Класико состоится в девятом туре, который запланирован на 7 ноября. Номинальными хозяевами поля станут "динамовцы". Напомним, что, по информации СМИ, "Шахтер" заявил НСК "Олимпийский" как свой домашний стадион на матчи украинской Премьер-лиги 2020/21.
Как сообщал OBOZREVATEL, "горняки" стали чемпионами УПЛ 2019/20, установив рекорд Украины. "Динамо" заняло второе место и завоевало путевку в квалификацию Лиги чемпионов.
Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!