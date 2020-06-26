Стал известен календарь Украины в Лиге наций
Сборная Украины по футболу в четверг, 3 сентября, проведет дебютный матч Дивизиона А Лиги наций. В этот день наша команда проведет домашнюю встречу со швейцарцами.
Календарь игр опубликован на официальном сайте Европейского футбольного союза (УЕФА). В группе 4 с "желто-синими" кроме Швейцарии сыграют сборные Германии и Испании. Вашему вниманию полное расписание команды Андрея Шевченко в турнире:
Тур 1. 3 сентября, Украина – Швейцария
Тур 2. 6 сентября, Испания – Украина
Тур 3. 10 октября. Украина – Германия
Тур 4. 13 октября, Украина – Испания
Тур 5. 14 ноября, Германия – Украина
Тур 6. 17 ноября. Швейцария – Украина
Отметим, что все матчи будут начинаться в 21:45 по киевскому времени.
Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА опубликовал расписание сборной Украины на Евро-2020.