Стал известен календарь Украины в Лиге наций

Александр Чеканов Футбол 21:06, 26.06.2020 Обновлено: 21:38, 26.06.2020

Сборная Украины по футболу в четверг, 3 сентября, проведет дебютный матч Дивизиона А Лиги наций. В этот день наша команда проведет домашнюю встречу со швейцарцами.

Календарь игр опубликован на официальном сайте Европейского футбольного союза (УЕФА). В группе 4 с "желто-синими" кроме Швейцарии сыграют сборные Германии и Испании. Вашему вниманию полное расписание команды Андрея Шевченко в турнире:

Тур 1. 3 сентября, Украина – Швейцария

Тур 2. 6 сентября, Испания – Украина

Тур 3. 10 октября. Украина – Германия

Тур 4. 13 октября, Украина – Испания

Тур 5. 14 ноября, Германия – Украина

Тур 6. 17 ноября. Швейцария – Украина

Отметим, что все матчи будут начинаться в 21:45 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА опубликовал расписание сборной Украины на Евро-2020.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

В Киеве на Троещинском рынке произошла вспышка коронавируса

Украинцев снова закроют по домам? Как карантин ударит по экономике и выживет ли бизнес

"МГБ" против инвалида детства: в Донецке юного патриота Украины бросили за решетку

Истребители США перехватили военные самолеты России у Аляски

Генпрокуратура закрыла дело против Писарука и Бахматюка