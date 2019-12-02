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2 декабря • обновлено в 22:15
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Стал известен календарь сборной Украины на Евро-2020

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По итогам жеребьевки Евро-2020 появилось расписание группового турнира, где Украина сыграет с Нидерландами, Австрией и победителем плей-офф.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, в первом туре наша сборная отправится в Амстердам на матч с главными фаворитами квартета C – голландцами. Поединок пройдет 14 июня. Игры второго и третьего тура Украина проведет в Бухаресте. 18 июня соперником нашей команды станет победитель плей-офф из пути D (Грузия, Беларусь, Северная Македония, Косово) или Румыния. Заключительный тур группового турнира состоится 22 июня, когда Украина встретится с австрийцами.

Сборная Украины

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"Есть два минуса": в России оценили результаты жеребьевки Евро-2020

1-й тур, 14 июня: Нидерланды – Украина (22:00 по киевскому времени, Амстердам).

2-й тур, 18 июня: Украина – Победитель плей-офф по пути D (16:00 по киевскому времени, Бухарест).

3-й тур, 22 июня: Украина – Австрия (19:00 по киевскому времени, Бухарест).

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 30 ноября, прошла жеребьевка группового этапа Евро-2020.

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Темы
жеребьевка Евро-2020 Евро-2020
Место
Румыния Бухарест
Теги
Сборная Нидерландов по футболу Сборная Украины по футболу сборная Австрии по футболу
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