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7 мая • обновлено в 23:22
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Стаховский высказался о Тимощуке, "перечеркнувшим всё переездом в Россию"

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Первая ракетка Украины Сергей Стаховский считает, что Анатолию Тимощуку карьеру в сборной перечеркнула поездка в Россию.

Тимощук с георгиевской лентой (2017 год)

Тимощук с георгиевской лентой (2017 год)

ФК Зенит

"Тимощук – легенда украинского футбола. Он перечеркнул все это этим переходом, сделал свой выбор. В Украине его не воспринимают положительно, это те последствия, которые он несет за свой выбор. Ему с этим надо будет жить. Возглавить сборную – без шансов, работать в Украине с этим – очень трудно", – приводит слова Стаховского Tribuna.com.

Теннисист уверен, что одной из причин такого поступка стали деньги.

"Когда узнал, что он едет туда, сразу спросил: "А нафига?" Он сказал, что предложений нет. В другие клубы не приглашали. Надо понимать, что у него есть определенные личные проблемы. Если он был бы в нормальных отношениях с семьей, то ему это было бы не нужно. Чтобы мы понимали, в Германии закон немножко иной. Я не уверен, что у него осталось много денег, чтобы он мог спокойно сидеть и говорить, что все в порядке", - сказал Стаховский.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Стаховский не смог сдержать эмоций от поступка украинских боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика, которые снялись в российском фильме о церкви. Сергей пожелал Усику "апперкот в голову".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Анатолий Тимощук Сергей Стаховский
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