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/Новости футбола

Стадион во Львове невероятно исполнил гимн Украины перед матчем с Сербией

1.3тЧитать материал на украинском

Перед матчем квалификации чемпионата Европы по футболу-2020 между Украиной и Сербией болельщики, собравшиеся на "Арене Львов", потрясающе спели наш гимн.

Забитые трибуны вместе с солисткой буквально стали единым исполнителем. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим насладиться этой фантастической футбольной атмосферой.

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Напомним, что в третьем туре отбора на Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко со счетом 5:0 обыграли основных конкурентов за выход в плей-офф команду Сербии. По дублю на счету Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки.

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Тема
Евро-2020
Место
УкраинаЛьвов
Теги
сборная Украины по футболусборная Сербии по футболуАрена Львов
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Пигин Макс
Пигин Макс
Теперь понятно почему сербы проиграли. Нормальные люди разве могут выдержать такую шеневмерлу???
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