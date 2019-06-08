Стадион во Львове невероятно исполнил гимн Украины перед матчем с Сербией

Перед матчем квалификации чемпионата Европы по футболу-2020 между Украиной и Сербией болельщики, собравшиеся на "Арене Львов", потрясающе спели наш гимн.

Забитые трибуны вместе с солисткой буквально стали единым исполнителем. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим насладиться этой фантастической футбольной атмосферой.

Напомним, что в третьем туре отбора на Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко со счетом 5:0 обыграли основных конкурентов за выход в плей-офф команду Сербии. По дублю на счету Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки.

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