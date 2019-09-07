Стадион в Литве фантастически исполнил гимн Украины перед матчем отбора Евро-2020

Украинские болельщики, собравшиеся на стадионе в Вильнюсе на матч квалификации чемпионата Европы по футболу-2020 между Литвой и Украиной фантастически исполнили наш гимн.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться этой невероятной "сине-желтой" атмосферой.

Напомним, что сборная Украины набрала 10 очков в первых четырех турах. В спаренных матчах 7/10 июня со счетом 5:0 была разгромлена Сербия, а затем минимально (1:0) обыгран Люксембург.

22 марта украинцы сенсационно сыграли вничью (0:0) в матче против Португалии, а 25 марта на последних секундах вырвали победу над неуступчивым Люксембургом (2:1).

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