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8 сентября • обновлено в 11:04
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Стадион в Литве фантастически исполнил гимн Украины перед матчем отбора Евро-2020

23.2т Читать материал на украинском

Украинские болельщики, собравшиеся на стадионе в Вильнюсе на матч квалификации чемпионата Европы по футболу-2020 между Литвой и Украиной фантастически исполнили наш гимн.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться этой невероятной "сине-желтой" атмосферой.

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Напомним, что сборная Украины набрала 10 очков в первых четырех турах. В спаренных матчах 7/10 июня со счетом 5:0 была разгромлена Сербия, а затем минимально (1:0) обыгран Люксембург.

22 марта украинцы сенсационно сыграли вничью (0:0) в матче против Португалии, а 25 марта на последних секундах вырвали победу над неуступчивым Люксембургом (2:1).

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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Ну, каждому свое, я например не люблю слушать музыкальную композицию о том, как медленно умирает маленькая собачка...
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Satkin Andrey, это потому что животные живут инстинктами. Вот ты живёшь тупостью и трусостью.
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Махов Макс
Махов Макс
Пу-тин Х*й-ло! Ла-ла-ла-лааа! Да же хор Александрова разучивал песню. За что путен их тавр. Бгггггаааа
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"Гастарбайтеры из Украины собрались на стадионе и провыли щеневмерлу" - так будет лучше.
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9
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2 из 5 ответов | показать все
Махов Макс
Махов Макс
Пушкин Серёга, лучча канешна совковую союз нерушимый .... Бгггггаааа
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6
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Кор Павел
Кор Павел
bel serg, у вас полстраны на бутылки присела. Но если вам нравится, то пожалуйста сидите
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4
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