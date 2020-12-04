Стадион итальянского гранда официально переименовали в честь Марадоны

Стадион "Наполи" переименовали в честь легендарного футболиста команды Диего Марадоны, который скончался в среду, 25 ноября.

Как сообщает издание Football-Italia, такое решение официально приняли в муниципалитете Неаполя. Теперь вместо "Сан Паоло" домашняя арена итальянского гранда будет называться "Стадион имени Диего Армандо Марадоны".

Сооружение было построено в 1959 году перед Олимпийскими играми-1960. После этого арена дважды пережила реконструкцию: сначала в 1989-м перед чемпионатом мира по футболу в 1990-м, а затем в 2018-м. Стадион является третьим по вместимости в стране после "Сан-Сиро" в Милане и "Стадио Олимпико" в Риме.

За "Наполи" Марадона выступал в 1984-1991 годах, забив 115 голов в 259 матчах за команду. Вместе с клубом он дважды выигрывал чемпионат Италии и один раз становился победителем Кубка УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было опубликовано последнее сообщение Марадоны.