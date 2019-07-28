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Стадион фантастически исполнил гимн Украины перед матчем за Суперкубок

3.8т Читать материал на украинском

Зрители стадиона "Черноморец" в Одессе вместе с солисткой невероятно исполнили гимн Украины перед стартом 16-го розыгрыша Суперкубка Украины.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Шахтер.

В воскресенье, 28 июля, чемпион Украины сезона 2018/19 и обладатель Кубка донецкий "Шахтер" играет против серебряного призера чемпионата Украины — киевского "Динамо".

В 12-й раз его разыгрывают самые титулованные клубы украинского футбола.

"Шахтёр" имеет восемь побед в этих матчах, "Динамо" – семь, в том числе киевляне победили и в прошлом сезоне.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ключевой форвард "Динамо" Фран Соль не сможет помочь своей команде 28 июля в матче за Суперкубок Украиныпротив "Шахтера".

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Тема
Суперкубок Украины
Место
Украина Одесса
Теги
ФК Шахтер ФК Динамо Киев
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